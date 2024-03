Moscou sanctionne 227 Américains à la veille de la présidentielle

Ces personnalités "du monde des affaires, des médias et universitaires", en plus notamment du porte-parole du Département d'État Matthew Miller, sont accusés d'"attaques hostiles" et de "diffusion d'inventions et de calomnies à propos de la politique étrangère et intérieure de la Russie", selon le communiqué.

Début mars, la Russie avait déclaré "indésirables" trois ONG américaines, utilisées selon elle par l'ambassade des États-Unis à Moscou pour "recruter des +agents d'influence+".

Plus de 2.000 Américains sont actuellement interdits de territoire en Russie, selon une liste actualisée.