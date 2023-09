À Moscou, un concert pour l'anniversaire de l'annexion revendiquée de régions ukrainiennes

Dans la foule, une véritable marée de drapeaux russes, qui ont été distribués aux participants.

Face à eux, la scène est entourée d'écrans portant le slogan "une seule nation, une seule famille, une seule Russie", l'intitulé du concert. Et juste au-dessus, trône l'inscription "le Donbass est la Nouvelle Russie", référence au projet visant à créer un territoire russe dans le Sud et l'Est ukrainien, dénoncé comme "impérialiste" par Kiev.