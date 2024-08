Mpox: le fabricant danois du vaccin veut l'homologuer pour les adolescents

Aux Etats-Unis, lors de la précédente épidémie de mpox en 2022, la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé au vaccin une autorisation d'utilisation d'urgence pour les adolescents.

"Les résultats intermédiaires de l'étude clinique montrent la non-infériorité des réponses immunitaires de la vaccination contre le virus mpox et la variole chez les adolescents et un profil d'innocuité similaire à celui des adultes", a écrit Bavarian Nordic dans un communiqué.

Actuellement, la forte recrudescence de la maladie en Afrique est principalement due à une nouvelle souche, le clade 1b, plus transmissible et plus dangereuse que les précédentes.

L'épidémie circule en partie par des relations sexuelles mais le virus se transmet aussi par des contacts non sexuels, menaçant aussi les enfants chez qui la maladie apparaît plus dangereuse.

Jeudi, Bavarian Nordic s'est dit prêt à produire jusqu'à 10 millions de doses de vaccins d'ici 2025.

Actuellement, le laboratoire a quelque 500.000 doses en stock.

Jeudi, un premier cas de clade 1 a été découvert en Suède, une première hors du continent africain.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alors prévenu que d'autres cas importés de mpox pourraient être prochainement détectés en Europe.