MSF dénonce les politiques migratoires de l'UE encourageant la brutalité systémique

Les politiques migratoires européennes actuelles privent les réfugiés et migrants de sécurité et de protection en encourageant la brutalité systémique, ressort-il mercredi d'un rapport de Médecins sans frontières (MSF) intitulé "Death, Despair and Destitution : the human costs of EU's migration policies". L'ONG y pointe "l'adoption choquante de tactiques violentes, approuvées par les politiques de l'Union européenne (UE) et les États membres, et encouragées par une rhétorique politique des dirigeants européens de plus en plus déshumanisante." La Belgique et sa politique de "'non-accueil" est également pointée du doigt, note MSF.