Namur dévoile sa candidature au titre de "Capitale européenne de la Culture 2030"

Le bourgmestre de Namur Maxime Prévot et Laura Latour, chargée de projet, ont présenté mercredi matin dans la capitale wallonne les atouts qui peuvent faire de Namur la capitale européenne de la culture.

Après Anvers (1993), Bruxelles (2000), Bruges (2002) et Mons (2015), une autre ville belge deviendra Capitale européenne de la culture en 2030. Molenbeek, Courtrai, Bruges, Gand et Namur ont officiellement déclaré leur candidature.

Namur misera sur les compétences de Laura Latour, nommée cheffe de projet. Son expérience dans les domaines culturel, événementiel et entrepreneurial est importante, en atteste son CV : elle est notamment directrice du KIKK Festival, cheffe de projet au TRAKK, chargée de projet au Bureau économique de la Province de Namur, professeure invitée à la Haute école Albert Jacquard et fondatrice de sa propre activité dans l'événementiel et la communication.