Naufrage en Sicile: le commandant du voilier visé par l'enquête

Le corps du cuisinier du yacht a été retrouvé peu après, et six personnes, dont Mike Lynch et sa fille Hannah, âgée de 18 ans, ont été portées disparues.

Les six corps ont été retrouvés dans les cabines les plus proches de la surface, cinq dans l'une et le corps d'Hannah dans l'autre, et les autorités estiment qu'ils s'y étaient probablement abrités en essayant de trouver des poches d'air.

Le yacht repose actuellement à une cinquantaine de mètres de profondeur.