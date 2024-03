Navalny, l'ennemi de Poutine empoisonné, enfermé et mort en prison

Empoisonné, condamné, mort en prison. Alexeï Navalny a payé de sa vie sa lutte contre Vladimir Poutine, dénonçant sans relâche la répression, la corruption et l'attaque du Kremlin contre l'Ukraine.

Un hommage arraché aux autorités qui ont un temps refusé de rendre son corps et qui rappelle la foi de l'opposant, lui qui disait lire la Bible en prison et avait qualifié "Jésus" de meilleur homme politique de l'Histoire.

De son vivant, Alexeï Navalny a suivi un long chemin de croix, de ses premiers ennuis judiciaires au début des années 2010, en passant par son grave empoisonnement en 2020, puis son emprisonnement dans des conditions de plus en plus dures, souvent dans l'isolement du mitard, et finalement sa mort, à 47 ans.

Incarcéré depuis janvier 2021, il s'était vu infliger en août dernier une énième peine : 19 ans pour "extrémisme" à passer dans une colonie de l'Arctique, où il a péri le 16 février.