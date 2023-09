"N'ayez pas peur" dit Olaf Scholz aux constructeurs automobiles allemands

Une pléiade de fabricants chinois de voitures sont les vedettes de cette manifestation où ils font de l'ombre aux constructeurs allemands. Ayant déjà supplanté Volkswagen, Mercedes ou BMW sur le segment des motorisations électriques en Chine, ils ambitionnent désormais de faire de même sur le marché européen.

Ces nouveaux acteurs "proposent des offres attractives à des prix compétitifs", a reconnu M. Scholz, toutefois convaincu qu'"une concurrence loyale stimule les affaires et stimule l'innovation".

"Dans les années 80, on disait que les voitures japonaises allaient envahir tous les autres marchés ; vingt ans plus tard, c'étaient les voitures +made in Korea+ ; aujourd'hui, ce sont dit-on les voitures électriques chinoises", a relativisé le chancelier allemand.