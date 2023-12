"On ne sait pas": l'opposant russe Alexei Navalny extrait de sa prison vers un lieu inconnu, selon ses partisans

"On ne sait pas vers quelle destination exactement", a-t-elle écrit sur X (ex-Twitter), précisant que ce transfert aurait eu lieu le 11 décembre. Ses proches sont sans nouvelles de l'opposant depuis le 6 décembre. Selon le quotidien russe Kommersant, le tribunal qui examinait une plainte de M. Navalny contre l'administration de sa prison dans la région de Vladimir a signifié vendredi que M. Navalny avait quitté sa colonie "conformément au verdict du tribunal municipal de Moscou du 4 août 2023, qui est entré en vigueur".

Ce verdict condamne Alexeï Navalny à 19 ans de prison pour "extrémisme", qu'il doit passer dans une colonie à "régime spécial", la catégorie d'établissements où les conditions de détention sont les plus rudes et qui sont d'ordinaire réservés aux condamnés à perpétuité et aux détenus les plus dangereux. "L'arrivée de Navalny (dans sa nouvelle colonie) sera notifiée dans le cadre de la législation en vigueur", indique le document lu au tribunal, selon Kommersant.

Les transferts d'une colonie pénitentiaire à une autre en Russie prennent souvent plusieurs semaines de voyage par train avec des étapes, les proches des détenus restant sans nouvelles pendant cette période.