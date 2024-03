"Néonazisme", "intimidation": Moscou tire à boulets rouges sur le CIO qui réplique, atterré

Mardi, le CIO a annoncé que les athlètes russes et bélarusses ne pourraient pas parader lors de la cérémonie d'ouverture, dans le contexte de l'assaut lancé contre l'Ukraine par la Russie, avec la complicité du Bélarus, il y a plus de deux ans.

"Ces décisions démontrent à quel point le CIO s'est éloigné de ses principes déclarés et a basculé dans le racisme et le néonazisme", a martelé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

La Russie justifie son assaut contre Kiev par des accusations infondées de "nazisme" contre les dirigeants ukrainiens agissant avec la complicité supposée des Occidentaux.

Dans un climat de plus en plus tendu ces dernières heures entre les deux parties, la réponse du Comité olympique international n'a pas tardé. "Cela dépasse tout ce qui est acceptable", a estimé face à la presse Mark Adams, porte-parole du patron du CIO, l'Allemand Thomas Bach. "En liant le président, sa nationalité et l'Holocauste", le gouvernement russe "tombe encore plus bas".