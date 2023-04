Neuf pays d'Europe en sommet pour décupler l'éolien en mer du Nord

Les dirigeants de sept pays de l'Union européenne (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Irlande, Danemark et Luxembourg - grand financeur de projets), de la Norvège et du Royaume-Uni seront présents.

"L'essentiel n'est tant pas d'énoncer des objectifs ambitieux que la rapidité d'exécution", a-t-il indiqué, appelant à renforcer "la normalisation" technologique pour construire plus vite et à "mieux aligner les appels d'offres" pour ne pas saturer les chaînes d'approvisionnement.

"Ensemble, l'ambition est d'environ 300 gigawatts (GW) d'ici 2050", a affirmé M. De Croo. C'est dix fois plus que les capacités actuellement installées. La prévision pour 2030 est d'au moins quadrupler le parc actuel, a-t-il ajouté.

Si le Royaume-Uni compte 14 GW d'éolien en mer et l'Allemagne 8 GW, les capacités du Danemark, de la Belgique et des Pays-Bas s'établissent entre 2 et 3 GW, et celles en France et Norvège à environ 0,5.

"Les ordres de grandeur sont gigantesques (...) Chez nous comme chez nos voisins, l'éolien en mer sera vraisemblablement entre 2030 et 2050 la principale source de production d'énergie renouvelable, loin devant le solaire et l'éolien terrestre", observe-t-on à l'Elysée.