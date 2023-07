Niger face aux jihadistes: l'UE renforce son aide militaire

Au Sahel, le Mali et le Burkina Faso sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par un coup d'Etat - respectivement Assimi Goïta et Ibrahim Traoré -, et sont en proie à des violences jihadistes récurrentes.

Josep Borrell a dit "regretter énormément" la décision du gouvernement malien demandant "le retrait de la Minusma" sur son territoire, inquiet d'une augmentation de l'"insécurité" et du développement du "terrorisme".

"On se retire du Mali, on diminue nos activités au Mali et on lance une nouvelle mission de partenariat au Niger", a-t-il assuré.