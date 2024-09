Nouveau décès en Autriche, le bilan passe à 19 morts

Une "femme de 81 ans" est décédée, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police de Basse-Autriche.

Un pompier avait également trouvé la mort dimanche et lundi, les décès de trois hommes, respectivement âgés de 40-50 ans, de 70 et 80 ans, avaient été annoncés.

La tempête Boris a tué au moins 19 personnes en Europe centrale et orientale: en plus des cinq victimes en Autriche, la Roumanie a recensé sept morts à ce stade, la Pologne quatre et la République tchèque trois ainsi que huit disparus.