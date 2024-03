Nouveau drame en Méditerranée avec une soixantaine de migrants portés disparus

"Au moins 60 personnes ont péri en chemin, dont des femmes et au moins un enfant", a indiqué jeudi l'ONG SOS Méditerranée, basée à Marseille, alors que son navire fait désormais route vers un port sûr italien en Adriatique, avec 224 rescapés recueillis lors de trois sauvetages successifs.

Selon l'ONG, "l'embarcation pneumatique" à bord de laquelle 25 personnes seulement ont pu être secourues mercredi serait partie de Zawiya en Libye le 8 mars. Mais le moteur serait tombé en panne au bout de trois jours, laissant les migrants à la dérive, sans eau, ni nourriture.

Parmi les personnes rescapées, "dans un état de santé critique", deux, inconscientes, ont ensuite "été transportées par hélicoptère en Sicile", a précisé SOS Méditerranée.

"Nous savons que les rescapés venaient du Sénégal, de Gambie et du Mali", a indiqué à l'AFP la directrice de l'ONG Sophie Beau. "Un des rescapés déclare avoir perdu sa femme et son bébé, de faim et de déshydratation", a-t-elle ajouté.