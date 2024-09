Nouvelle alerte maximale aux inondations dans l'est de l'Allemagne

L'est de l'Allemagne se prépare à de nouvelles inondations. Le niveau d'alerte le plus élevé a été déclaré dans le district d'Oder-spree, situé dans l'État de Brandebourg, l'eau étant une nouvelle fois en train de monter.

Dans le village de Ratzdorf, à la frontière polonaise, l'eau devrait atteindre une hauteur de 5,9 mètres. Le niveau de la rivière près du village se situe habituellement à 2,6 mètres. La ville voisine d'Eisenshüttenstadt devrait également être touchée.

Un mur de 152 mètres de long a été érigé à Ratzdorf, où les services de secours restent sur le qui-vive, pour maintenir la rivière. Le plus haut niveau d'alarme signifie que les inondations sont potentiellement mortelles. Le niveau de l'eau devrait atteindre son niveau le plus élevé à Ratzdorf mercredi et rester ainsi jusqu'à vendredi.