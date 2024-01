Nouvelle attaque nocturne de drones et missiles russes

Selon l'armée de l'air ukrainienne, huit drones explosifs de type Shahed, deux missiles Iskander et trois missiles S-300 ont été lancés dans la nuit et seuls quatre drones ont pu être abattus. "Divers sites civils et des infrastructures critiques ont été attaqués à Poltava, Donetsk, Zaporijjia et Dnipropetrovsk", a-t-elle ajouté, sans pour autant préciser quels dégâts ont été constatés.

Le parquet de la région de Donetsk a pour sa part indiqué qu'un missile était tombé sur un quartier résidentiel de la ville de Myrnograd en pleine nuit, faisant des blessés. "Un garçon de 15 ans et un homme de 35 ans ont subi des blessures dues à l'explosion, des coupures et des hématomes. Dans une maison voisine, les médecins ont diagnostiqué un traumatisme crânien chez un habitant de 30 ans", a-t-il indiqué.