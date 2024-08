Nouvelle naissance de deux Pandas au zoo de Berlin

Handout

"Ils sont là!": Meng Meng, la femelle panda du zoo de Berlin, a de nouveau donné naissance à des jumeaux, cinq ans après avoir mis au monde sa première progéniture, a annoncé vendredi le zoo de Berlin.

Les deux petits, qui mesurent seulement 14 cm et pèsent 136 et 169 grammes, sont nés jeudi à un peu plus d'une heure d'intervalle et "se portent bien", a-t-il précisé dans un communiqué.