Nouvelles frappes dans huit régions ukrainiennes, trois morts à l'ouest

"Des constructions ont été endommagées dans 8 régions" et "malheureusement, il y a des blessés et des morts", a déploré le Premier ministre Denys Chmyhal.

A Loutsk, une frappe a touché les locaux d'une entreprise du secteur de l'industrie. "Selon de premières informations, il y a trois morts et trois blessés", a précisé le maire de la ville Igor Polichtchouk sur les réseaux sociaux.

Après un an et demi de guerre, la Russie dément toujours systématiquement être responsable de victimes civiles en Ukraine et assure que ses frappes sont chirurgicales et ne visent que des cibles légitimes, même lorsque des immeubles résidentiels sont ravagés.

- "Il n'y a plus d'endroit sûr en Ukraine" -