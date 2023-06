Nouvelles frappes nocturnes en Ukraine, trois morts dans un immeuble d'habitation

Un immeuble a été frappé de plein fouet par un missile qui a fait au moins trois morts et 25 blessés mardi avant l'aube dans le centre de l'Ukraine, alors que Kiev a annoncé que son offensive dans le sud et l'est était "difficile" mais progressait.

Les autorités ukrainiennes ont également rapporté des frappes nocturnes russes à Kharkiv (nord-est) et à Kiev, où est attendu dans la journée le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.