Nouvelles sanctions américaines contre l'Iran pour son soutien à la Russie

"Nous allons prendre des sanctions supplémentaires contre l'Iran dans les prochains jours et nous sommes prêts à aller plus loin si l'Iran fournit des missiles balistiques à la Russie", a déclaré à la presse John Kirby.

Le porte-parole a toutefois estimé que, selon les États-Unis, Téhéran avait bien l'intention de procéder à de telles livraisons.

Si c'était le cas, "la réponse de la communauté internationale serait rapide et sévère", a-t-il assuré.

"La Russie reçoit des armes et des munitions de l'Iran et de la Corée du Nord. Nous sommes aussi préoccupés par le soutien que des entreprises chinoises fournissent à l'industrie de défense russe. Et pendant ce temps, la Chambre des représentants laisse l'Ukraine se défendre toute seule", a encore accusé John Kirby.