Nucléaire: nouveaux dérapages de coûts et de calendrier pour l'EPR en Angleterre

Nouveaux revers pour les EPR, fleuron du nucléaire à la française: le chantier du premier réacteur de nouvelle génération de la centrale d'Hinkley Point C, en Angleterre, devrait connaître entre deux et quatre ans de retard et un quasi doublement de la facture initiale.

La mise en service du premier EPR d'Hinkley Point C est désormais repoussée d'au moins deux ans, voire quatre ans, soit au mieux en "2029", voire "2030" ou "2031", a annoncé mardi le constructeur EDF.