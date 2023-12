Olaf Scholz appelle les Allemands à l'unité face aux inondations

"Le temps, la nature nous posent un défi avec les crues que nous connaissons dans de nombreux endroits en raison des intempéries et de la fonte des neiges, c'est la raison pour laquelle nous devons être unis dans le pays", a déclaré Olaf Scholz, lors d'une visite dans l'une des zones les plus affectées.

Il s'est rendu en milieu de journée à Verden an der Aller, en Basse-Saxe dans le nord du pays, pour faire le point sur les mesures de protection et parler à la population locale ainsi qu'aux services de secours.

Il a remercié les "innombrables citoyennes et citoyens", pompiers et volontaires, qui "donnent de leur temps et se mettent en danger" pour assurer la sécurité des habitants dont les zones sont inondées ou risquent de l'être.

Des pluies intenses, ainsi que la fonte de neiges provoquée par des températures élevées pour la saison, ont entraîné depuis environ une semaine des crues de fleuves et rivières dans plusieurs régions, outre la Basse-Saxe, la Saxe et la Thuringe à l'est et la Rhénanie du Nord-Westphalie à l'ouest.