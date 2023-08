Onze ans de cavale pour ça: l'un des Italiens les plus recherchés trahi par sa passion du football

Un Italien en fuite depuis 11 ans a été arrêté en Grèce, où il avait été repéré en train de célébrer une victoire historique de son équipe de foot, a annoncé samedi la police italienne.

Vincenzo La Porta, 60 ans, figurait sur la liste des personnes les plus recherchées du pays et est "considéré comme ayant des liens étroits" avec la Camorra, l'organisation mafieuse napolitaine, selon un communiqué de la police. Il avait été condamné par contumace à 14 années d'emprisonnement pour son rôle dans un groupe expert en évasion fiscale et fraude.