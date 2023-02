Orban appelle à nouveau à un cessez-le-feu et à des négociations de paix

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a de nouveau appelé, lors de son discours annuel sur l'état de la nation, à un cessez-le-feu en Ukraine et au lancement de négociations de paix avec la Russie.

Le leader nationaliste entretient de longue date de très bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine. Et si la Hongrie ne s'est pas opposée aux sanctions européennes contre la Russie, ce n'est que du bout des lèvres.

"Nous continuons à entretenir des relations économiques avec la Russie et conseillons à nos partenaires de faire de même", a déclaré Viktor Orban, samedi à Budapest. Le nationaliste hongrois a reconnu un certain isolement parmi les pays occidentaux. "Dans le camp de la paix, il n'en reste que deux: la Hongrie et le Vatican", a-t-il estimé.

Viktor Orban accuse l'Allemagne d'avoir mis la pression sur plusieurs pays pour qu'ils intègrent "le camp de la guerre". Il a également dénoncé les livraisons d'armes de l'Allemagne qui ont commencé par "des casques" et "maintenant des chars Leopard allemands pourraient traverser le territoire ukrainien jusqu'à la frontière russe". "Peut-être que les vieilles cartes sont encore d'actualité", a encore ironisé Viktor Orban, en allusion à l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie en 1941.