Otan : lancement du plus grand exercice militaire depuis la Guerre froide

Steadfast Defender (STDE 24), qui mobilisera jusqu'à 90.000 soldats des deux côtés de l'Atlantique - dont plus de 450 belges - doit, entre autres, vérifier la capacité de l'Alliance à mobiliser et transporter rapidement des troupes américaines pour "renforcer la défense de l'Europe", selon ce communiqué.

Ces manoeuvres, qui s'étendront sur plusieurs mois de l'Atlantique au flanc oriental de l'Otan, prendront la forme d'un scénario de conflit contre un "adversaire de taille comparable", selon la terminologie de l'Alliance, qui désigne ainsi, sans la nommer, la Russie, dont l'offensive de grande ampleur en Ukraine a commencé il y a près de deux ans.

Quelque 50 navires de guerre, 80 avions et 1.100 véhicules de combat prendront part à ce plus vaste exercice depuis celui de "Reforger" en 1988, en pleine Guerre froide entre l'Union soviétique et l'Alliance. STDE sera décliné en plusieurs dizaines d'exercices nationaux et interalliés de taille différente.