Otan: le Premier ministre suédois ne "négociera pas" avec la Hongrie

M. Kristersson a réitéré vendredi sa disposition à se rendre à Budapest, tout en estimant que le Conseil européen offrait l'occasion d'une rencontre plus pratique et plus probable et en rejetant l'idée de négociations sur l'adhésion de la Suède à l'Otan.

"Je suis heureux de me rendre à Budapest (...) Nous avons beaucoup de choses à nous dire (...) mais il n'y aura pas de négociations autour de la candidature à l'Otan, il n'y a pas de négociations à ce sujet", a déclaré le Premier ministre à la chaîne suédoise TV4.

Budapest, qui a donné son soutien de principe mais traîne des pieds depuis des mois, appelle Stockholm à cesser sa politique de "dénigrement" à l'égard du gouvernement hongrois, accusé de dérive autoritaire.