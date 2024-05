Ouverture des bureaux de vote en Angleterre et au Pays de Galles pour des élections locales clé

Les électeurs - y compris les résidents de l'Union européenne ou du Commonwealth - votent pour élire onze maires, plus de 2.500 conseillers locaux et l'ensemble de l'Assemblée de Londres.

Dans la capitale, le maire travailliste Sadiq Khan brigue un troisième mandat. Il est donné favori face à la conservatrice Susan Hall.

Les regards sont particulièrement tournés vers deux élus conservateurs, Andy Street et Ben Houchen, dans les West Midlands et la Tees Valley, dans le centre et le nord-est de l'Angleterre.

Selon des commentateurs politiques, l'avenir politique à court terme de Rishi Sunak pourrait dépendre de leur réélection, redonnant espoir qu'il puisse redresser la barre avant les législatives. Leur date n'a pas encore été annoncée par le Premier ministre mais elles doivent avoir lieu d'ici la fin de l'année.