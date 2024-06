Pacte migratoire européen: un plan national de mise en œuvre d'ici la fin de l'année

Le pacte, composé de dix directives et règlements, vise à donner une nouvelle assise à la politique européenne en matière d'asile et de migration. Il prévoit un système de filtrage et une procédure plus rapide pour le traitement des demandes d'asile aux frontières extérieures. En outre, le pacte prévoit de nouvelles règles pour déterminer quel État membre est responsable d'une demande d'asile et un système de solidarité pour soulager les États membres soumis à une forte pression.