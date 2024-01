Des pannes de chauffage dans de nombreuses villes russes en raison du froid et de la vétusté des canalisations ont touché des dizaines de milliers de personnes, selon les médias russes.

Jeudi, une canalisation principale s'est rompue dans la métropole sibérienne de Novossibirsk, privant plus de 100 foyers et 12 autres bâtiments d'eau chaude et de chauffage, a rapporté le média local Sibirsky Express. L'eau de la canalisation de chauffage urbain s'est écoulée le long d'une route principale par -15 degrés.

Par ailleurs, selon le portail rosteplo.ru, 3.000 personnes de la ville portuaire de Vladivostok étaient privées de chauffage mercredi. Dans la ville voisine de Nakhodka, 6.000 personnes ont été touchées. Des problèmes ont également été constatés à Ekaterinbourg, Volgograd, Saratov et Pensa. À Saint-Pétersbourg, la rupture de la conduite de chauffage urbain aurait été réparée jeudi matin.