Parlement européen: la Belgique demande un à deux sièges en plus

La Belgique demande un à deux sièges en plus au Parlement européen si les Vingt-sept devaient suivre la proposition, adoptée à la mi-juin par les eurodéputés, d'attribuer à neuf pays un total de 11 sièges supplémentaires dans l'hémicycle, a-t-on appris jeudi.

Ces neuf pays de l'Union européenne ont vu leur démographie évoluer au point qu'il faudrait leur ajouter des sièges pour garantir une représentativité équitable de leur population au sein du Parlement européen, selon les eurodéputés.

Ainsi, l'Espagne et les Pays-Bas devraient en obtenir deux de plus chacun, tandis qu'un siège supplémentaire devrait échoir à l'Autriche, au Danemark, à la Finlande, à la Slovaquie, à l'Irlande, à la Slovénie et à la Lettonie, ont proposé les élus.