Parlement européen: les emballages utilisés seront plus sûrs et plus durables

Le Parlement européen a adopté définitivement, mercredi à Strasbourg, une révision de la législation visant à rendre les emballages utilisés plus sûrs et plus durables. Tous les emballages vendus dans l'Union devront être recyclables d'ici 2030.

L'accord fixe aussi des objectifs de réduction des emballages (5% d'ici 2030, 10% d'ici 2035 et 15% d'ici 2040). Seront interdits, à partir du 1er janvier 2030, les emballages pour les fruits et légumes frais non transformés, les emballages pour aliments et boissons remplis et consommés dans les cafés et restaurants, les portions individuelles (condiments, sauces, crème, sucre), les emballages miniatures d'hôtels pour les produits de toilette, etc.

Les sacs en plastique très légers (moins de 15 microns) seront aussi interdits, sauf exception comme les emballages primaires pour les aliments en vrac (lutte contre le gaspillage alimentaire).