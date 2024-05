Pays-Bas: un ex-chef du renseignement chargé de former un gouvernement

M. Schoof, 67 ans, est actuellement secrétaire général du ministère de la Justice et de la Sécurité. Il a auparavant dirigé les services néerlandais du renseignement et de l'immigration.

Les partis de la coalition de droite nouvellement formée aux Pays-Bas ont désigné mardi Dick Schoof, haut fonctionnaire et ancien chef du Renseignement, pour former un gouvernement.

Six mois après les élections, il a été nommé pour former un gouvernement qui devra être composé à 50% de politiciens et à 50% de personnes extérieures à la politique, comme prévu par l'accord de coalition. Il succèderait alors à Mark Rutte.

Un gouvernement pourrait être en place début juillet, a rapporté la télévision publique NOS.

"Sur la recommandation et avec le soutien des dirigeants de la coalition parlementaire (...) M. Dick Schoof est prêt à être disponible comme futur Premier ministre", a déclaré lors d'une conférence de presse Richard van Zwol, qui supervise les pourparlers sur la formation d'un gouvernement néerlandais.