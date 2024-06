Pays-Bas: verdict attendu contre neuf suspects pour le meurtre d'un célèbre journaliste

M. De Vries était alors conseiller du principal témoin à charge dans ce procès contre Ridouan Taghi, condamné en février à la prison à perpétuité pour des meurtres commis par son gang.

Deux suspects, identifiés uniquement comme étant le Néerlandais Delano G. et le Polonais Kamil E., ont été arrêtés peu après l'attaque contre le journaliste.

Le premier est accusé d'avoir appuyé sur la gâchette et le second d'avoir conduit la voiture dans leur fuite et d'avoir effectué une surveillance avant la fusillade. Tous deux risquent la prison à perpétuité.