Pédopornographie: prison avec sursis pour l'ex-star de la BBC Huw Edward

Adrian Dennis

Longtemps, il a été le journaliste le plus célèbre de la BBC: Huw Edwards a été condamné lundi à six mois de prison avec sursis et une obligation de soins pour détention d'images pédopornographiques, conclusion d'une affaire embarrassante pour le groupe de média public britannique.

L'ex-présentateur de 63 ans, indissociable des événements les plus marquants au Royaume-Uni depuis le début des années 2000, avait plaidé coupable en juillet, s'évitant ainsi un long procès médiatique.