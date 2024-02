Piquets d'agriculteurs devant plusieurs supermarchés à Marche-en-Famenne

Mercredi matin, les agriculteurs ont organisé un piquet devant le magasin Lidl de Marche-en-Famenne pour protester contre l'approvisionnement des rayons en denrées alimentaires malgré le blocage organisé au niveau du centre logistique de Aye. "Hier soir, on nous a assurés qu'aucun camion ne viendrait ravitailler les rayons du magasin. Alors quand on a appris qu'ils avaient quand même ravitaillé les rayons, on est venu ici", explique les manifestants présents sur place.

Le magasin a fermé ses portes sous la pression des agriculteurs, avant de les rouvrir en début d'après-midi après le départ des manifestants. Lesquels sont alors revenus sur les lieux afin d'empêcher les clients de franchir les portes du supermarché. La police est arrivée sur place à son tour pour leur signifier qu'ils n'avaient pas le droit de bloquer l'entrée. Les agriculteurs ont libéré l'accès, mais leurs tracteurs sont restés sur place.