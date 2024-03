Plus de 105.000 ordres de quitter le territoire dans l'UE au quatrième trimestre 2023

Comparé au troisième trimestre de cette même année, le nombre d'ordres de quitter le territoire a baissé de 2%, tandis que le nombre de retours a augmenté de 6%, note aussi l'office européen de statistique.

Le nombre de citoyens non originaires de l'UE qui ont reçu une obligation de quitter le territoire a baissé de 15%, comparé à la même période un an plus tôt, tandis que le nombre de personnes qui sont retournées dans un autre pays a augmenté de 8%, précise Eurostat.