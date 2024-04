Plus de 260 migrants sont arrivés à Chypre dans la nuit de mardi à mercredi

Les garde-côtes chypriotes ont secouru, dans la nuit de mardi à mercredi, 263 personnes migrantes. Elles se trouvaient à bord de deux embarcations surchargées, à l'est de l'île.

Depuis le week-end dernier, 739 personnes ont fui le Liban vers Chypre et donc l'Union européenne, selon la radio chypriote RIK. Il s'agit principalement de Syriens et beaucoup d'enfants figurent parmi elles. Les centres d'accueil de l'île sont débordés.

En février, l'UE et Le Caire se sont accordés sur une coopération plus étroite et une aide financière d'environ 7,4 milliards d'euros en réponse au nombre croissant de migrants.

Selon les chiffres de l'Union, plus de 3.000 personnes sont arrivées à Chypre depuis le début de l'année. Certaines arrivent sur la partie européenne de l'île via la zone tampon qui la sépare de la Chypre du Nord, territoire situé dans la partie nord-est et qui n'est reconnu que par la Turquie.

En comparaison avec les autres pays de l'Union européenne, Chypre enregistre le nombre le plus élevé de demandeurs d'asile chaque année, en tenant compte du nombre d'habitants sur l'île. Les camps où les migrants s'enregistrent et où ils sont accueillis sont surpeuplés, mais sont agrandis grâce à l'argent de l'UE.