Plus de 500 migrants débarquent à Lampedusa

Après plusieurs semaines de calme relatif à ce niveau, plus de 500 migrants sont arrivés lundi sur l'île italienne de Lampedusa, écrit l'agence de presse italienne ANSA. Plus de 570 personnes se trouvant à bord d'un bateau surchargé ont été secourues et ramenées à terre par les garde-côtes italiens dans le port de Lampedusa.