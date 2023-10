Plus de 7 millions de personnes ont participé à l'Oktoberfest à Munich

Au total, 6,5 millions de litres de bière ont été consommés cette année. C'est plus que l'an dernier, mais moins que les 7,3 millions de litres consommés lors de la dernière édition avant la crise sanitaire. Le litre de bière coûtait entre 12,60 et 14,90 euros, soit 6% de plus qu'auparavant.

La police et les services d'urgence parlent également d'une édition calme. Le nombre d'incidents liés à l'alcool a été beaucoup plus faible. Selon le service ambulancier, on a dénombré moins de jeunes ivres. L'alcoolémie la plus élevée mesurée était de 3,6 promille. Selon l'Institut Trimbos, cela équivaut à environ 15 à 20 verres, dans le cas d'un buveur expérimenté.