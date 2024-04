Plus de 90.000 évacués dans des inondations majeures au Kazakhstan et en Russie

Plus de 90.000 personnes ont été évacuées au cours des deux dernières semaines au Kazakhstan et en Russie, en proie aux pires inondations depuis des décennies, ont annoncé les autorités des deux pays frontaliers, l'eau continuant à monter mardi.

"Depuis le début des inondations, 86.000 personnes ont été sauvées et évacuées, dont 29.000 enfants" au Kazakhstan, a indiqué mardi dans un communiqué le ministère kazakh des Situations d'urgence.

Ces inondations ont été causées par de fortes pluies associées à une hausse des températures, la fonte accrue des neiges et la débâcle des glaces hivernales recouvrant rivières et fleuves.

Ces évacuations ont eu lieu dans l'ouest et le nord de cet immense pays d'Asie centrale frontalier de la Russie.

Les autorités russes ont de leur côté annoncé mardi 6.500 évacuations et plus de 10.550 maisons inondées dans des régions situées dans l'Oural et la Sibérie.

Au Kazakhstan, dans cinq régions de ce pays grand comme cinq fois la France, plus de 3.700 habitations sont déjà sous l'eau, alors que la montée des eaux se poursuit.