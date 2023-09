Plus de la moitié des Européens favorables aux livraisons d'armes à l'Ukraine

Plus de la moitié (57%) des Européens estiment que l'Union doit soutenir l'achat et la livraison d'équipements militaires ainsi que l'offre de formations militaires à l'Ukraine, ressort-il lundi d'une enquête Ipsos commandée par la Commission européenne. En Belgique, ce taux s'élève à 54%.

Les Européens restent favorables au soutien de l'Ukraine et des Ukrainiens, selon cet "Eurobaromètre Flash", qui a interrogé plus de 26.500 citoyens des 27 États membres, du 24 au 31 août derniers.

Près de deux tiers des Européens, soit respectivement 67 et 65 %, pensent que l'UE devrait soutenir l'Ukraine dans sa voie vers l'intégration européenne et son intégration dans le marché unique. Enfin, ils sont 65 % à être favorables à un soutien financier et économique à l'Ukraine.

L'enquête montre aussi que les Européens soutiennent largement les mesures prises au cours de l'année écoulée pour protéger les consommateurs et les entreprises de la volatilité des prix de l'énergie, ainsi que pour favoriser la sécurité énergétique et la transition écologique, souligne la Commission européenne. Elle confirme également l'existence d'un large consensus parmi les citoyens de l'Union en faveur du renforcement de l'industrie des technologies propres dans le but de la rendre plus compétitive.