Plus d'une centaine de femmes revendiquent le droit à l'IVG place du Luxembourg

Plus d'une centaine de femmes se sont réunies jeudi après-midi place du Luxembourg, à Bruxelles, pour revendiquer le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG). A l'occasion de la journée internationale de lutte pour le droit à l'avortement, la plateforme Abortion Right, qui regroupe une vingtaine d'associations, avait appelé à créer un mouvement européen de solidarité face aux menaces qui pèsent sur le droit à l'IVG.

"On a décidé d'organiser un rassemblement autour du droit à l'IVG parce que c'est un combat historique et surtout, parce qu'on voit que de plus en plus de pays bafouent ce droit", a indiqué Justine Bolssens, chargée de projets au Centre d'action laïque, membre d'Abortion Right. "On a envie d'envoyer un message aux politiques, mais aussi aux femmes qui sont confrontées à ces législations restrictives. Elles ne sont pas seules."

Dans une ambiance conviviale, en chanson, les personnes présentes brandissaient des pancartes violettes, sur lesquelles figuraient des slogans féministes. Les manifestantes revendiquaient principalement la décriminalisation de l'IVG, l'allongement du délai de 12 à minimum 18 semaines post-conception et la suppression du délai de réflexion de six jours.