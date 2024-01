"Plus jamais ça" : d'immenses manifestations contre l'extrême droite ont lieu dans toute l'Allemagne

"Plus jamais ça", a martelé samedi le chancelier allemand Olaf Scholz pour la journée du souvenir de la Shoah, dans un contexte de forte mobilisation de ses concitoyens contre l'extrême droite.

"Pour moi, il était important de manifester pour commémorer les victimes du national-socialisme mais aussi pour protester contre la montée de l'extrême droite", a-t-il dit. A Stuttgart (sud-ouest), entre 1.500 et 2.000 personnes étaient rassemblées, selon un journaliste de l'AFP sur place. "Je veux créer une zone libre sans nazi pour ma petite fille", a dit à l'AFP Margrit Walter, 60 ans.

Au total des manifestations dans plus de 300 villages et villes sont prévues ce week-end dans le pays, selon l'alliance "ensemble contre l'extrême droite". A Düsseldorf (ouest), environ 100.000 personnes ont manifesté pacifiquement dans la rue, a indiqué la police dans un communiqué. A Kiel (nord), 11.500 personnes, selon la police, 15.000, selon les organisateurs, se sont rassemblées en fin de matinée. "La démocratie n'est pas pour les peureux !", "Carton rouge pour l'AfD (le parti d'extrême-droite allemand, l'Alternative pour l'Allemagne)", pouvait-on lire sur les panneaux, a indiqué à l'AFP Johannes Böcker, kinésithérapeute de 29 ans qui participait au rassemblement.

"Il y a trois fois plus de manifestations que la semaine passée, particulièrement dans l'Est de l'Allemagne", a écrit l'alliance citoyenne Campact, qui compte parmi les organisateurs du mouvement, dans un communiqué diffusé samedi matin. Dans cette région qui correspond à l'ancienne RDA, l'AfD obtient ses meilleurs résultats électoraux.

Le chancelier Olaf Scholz, qui a manifesté il y a deux semaines à Potsdam, ville voisine de Berlin où il demeure, s'est réjoui de voir son pays "debout", car "des millions de citoyennes et citoyens défilent dans la rue". Son ministre de la Défense, Boris Pistorius, est descendu samedi dans la rue à Osnabrück (Nord-Ouest), où il est né. Depuis deux semaines, les Allemands se rassemblent contre les tendances radicales de l'AfD.

Devant les députés du Bundestag, le 18 janvier dernier, la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser l'avait comparée à la conférence de Wannsee où les nazis planifièrent en 1942 l'extermination des Juifs européens. "'Plus jamais ça' exige la vigilance de tous. Notre démocratie n'est pas un don de Dieu, elle est faite par les hommes", a prévenu le chancelier. Et de conclure: "Plus jamais ça, c'est tous les jours".