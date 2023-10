Plusieurs morts et blessés après des attaques à Odessa et Kherson

Dans l'après-midi, un entrepôt dans un village de la région de Kherson a été frappé par des grenades russes. Un homme est décédé et une autre personne a été blessée, affirme le gouverneur régional de l'armée Olexander Prokudin. Plus tôt, l'armée russe avait également visé un bus à Kherson, blessant sept passagers. Une femme plus âgée est décédée dans la nuit après une attaque sur sa maison. L'alimentation en électricité a été coupée dans au moins quatre municipalités de la région en raison d'attaques ennemies.

La région voisine d'Odessa a également fait l'objet d'attaques russes. Quatre ouvriers ont notamment été blessés à la suite d'un tir de missile sur un chantier naval dans la ville portuaire d'Odessa, selon l'armée ukrainienne.