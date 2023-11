Polémique autour de la venue d'un représentant taliban aux Pays-Bas et en Allemagne

Une controverse a éclaté ce week-end aux Pays-Bas et en Allemagne, après la venue d'un responsable taliban dans les deux pays. Abdul Bari Omar, le chef de l'Agence afghane des aliments et des médicaments, a participé à une conférence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à La Haye et a également pris la parole lors d'une conférence dans une mosquée à Cologne. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de l'entrée du représentant taliban sur le territoire européen.