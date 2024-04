Polémique autour d'une loi écossaise contre la haine envers les personnes transgenres

La nouvelle loi vient renforcer la législation existante et élargit le délit d'incitation à la haine notamment à la transidentité.

Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a estimé que nul ne doit être poursuivi pour "énoncer de simple faits sur la biologie". "Nous croyons en la liberté d'expression dans ce pays, et les conservateurs la protègeront toujours", a-t-il déclaré auprès du quotidien Daily Telegraph.

L'auteure de la saga Harry Potter a estimé que "la législation est grand ouverte aux abus de la part de militants qui veulent réduire au silence celles d'entre nous qui dénoncent les danger de supprimer les espaces réservés aux femmes", dans une série de messages sur X où elle cite des cas de personnes transgenres condamnées pour viol ou agression sexuelles sur des femmes ou des jeunes filles.

"Il est impossible de décrire précisément ou s'attaquer à la réalité de la violence et de la violence sexuelle commise à l'encontre des femmes (...) sauf si on a le droit d'appeler un homme un homme", a poursuivi JK Rowling, qui s'est exprimée ces dernières années de manière très virulente en faveur des droits des femmes, qu'elle a opposés parfois à la cause des militants transgenres.

"Liberté d'expression et de croyance sont terminées en Ecosse si la description précise du sexe biologique" est vue comme une infraction pénale, a-t-elle ajouté, disant son impatience d'être arrêtée si ces propos sont jugés comme tombant sous le coup de la nouvelle loi.