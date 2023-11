Polémique sur la sécurité à l'aéroport de Hambourg après une incursion sur le tarmac

La prise d'otage, samedi soir à l'aéroport d'Hambourg, d'un père de famille qui a retenu pendant environ 18 heures sa fille de 4 ans dans une voiture sur le tarmac et bloqué localement le trafic aérien, a soulevé des questions sur la sécurité du site.

"Comment est-il possible qu'un père de famille à bord de son Audi puisse tout simplement enfoncer une barrière et avoir accès ensuite à une zone de haute sécurité? Comment est-il possible que des activistes de la défense du climat aient pu ces derniers mois couper les grillages barbelés entourant les aéroports de Hambourg, Berlin ou Düsseldorf?", s'est interrogé un des experts renommés en Allemagne du trafic aérien, Heinrich Grosbongardt, dans le magazine Der Spiegel.

Samedi soir vers 20h00, un homme de 35 ans a enfoncé avec sa voiture une barrière de sécurité, tirant des coups de feu en l'air et lançant des bouteilles enflammées, "des sortes de cocktails molotov" selon la police, pour se frayer un passage sur le tarmac. Il est ensuite allé se positionner au pied d'un avion de ligne de la compagnie Turkish Airlines, qui s'apprêtait à partir et à bord duquel il entendait manifestement embarquer avec sa fille de 4 ans pour se rendre dans son pays d'origine, après un conflit avec la mère sur la garde de l'enfant. Après des heures de négociations, l'homme a fini par quitter son véhicule avec sa fille dans les bras et l'a confiée aux forces d'intervention présentes. Il a ensuite été interpellé sans résistance.