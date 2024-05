Pologne des agriculteurs protestent contre les règles environnementales de l'UE jugées "nuisibles"

Sous la bannière "A bas le Green Deal", vêtus de gilets jaunes, ils se sont rassemblés dans le centre de Varsovie où ils ont distribué des pommes et brandi des drapeaux polonais ainsi que des pancartes sur lesquelles étaient dessinés des crânes et des os.

Plusieurs milliers d'agriculteurs polonais ont manifesté vendredi contre les réglementations environnementales de l'UE qui, selon eux, nuisent à l'économie, et ont appelé à un référendum sur cette question.

Mais ce programme est sous le feu des critiques de l'industrie des énergies fossiles et du secteur agricole, ainsi que des partis politiques de droite et d'extrême droite.

Le parti d'opposition de droite Droit et Justice (PiS), qui entretient des liens étroits avec le syndicat Solidarité, a déclaré qu'il participerait également à la manifestation.

"Nous voulons un référendum en Pologne sur l'obligation pour le président, le parlement et le gouvernement de rejeter le Green Deal", a-t-il déclaré à l'AFP.

Au son des cors et des tambours, la marche a débuté sur la place historique du château de la capitale polonaise pour se diriger vers la représentation de la Commission européenne en Pologne.

Les manifestants, brandissant une banderole avec la Grande Faucheuse et des calicots sur lesquels on pouvait lire "Non à la dictature européenne", se sont dirigés vers le Parlement.

Leurs représentants ont rencontré le président du Parlement, Szymon Holownia, pour exprimer leurs doléances et les deux parties ont déclaré que les pourparlers s'étaient bien déroulés.