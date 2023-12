Pologne: le futur gouvernement pro-européen dans l'attente du vote du parlement

La Pologne aura un nouveau gouvernement lundi, après le refus probable du parlement de voter la confiance au gouvernement nationaliste minoritaire, et l'élection dans la foulée de Donald Tusk, candidat de la majorité proeuropéenne, au poste de Premier ministre.

Cette mission arrive à son terme constitutionnel lundi, obligeant le Premier ministre Mateusz Morawiecki à présenter au parlement son discours de politique générale et à soumettre son projet de gouvernement minoritaire au vote de confiance, une démarche qui - faute d'alliances possibles - semble vouée à l'échec.

S'il en est ainsi, le parlement devrait élire le jour même Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais et ex-président du Conseil européen, à la tête d'un nouveau gouvernement.

Composée par la Coalition Citoyenne (KO, centre), la Troisième Voie (démocrate chrétien) et La Gauche, la coalition pro-européenne dispose de 248 députés, face à 194 élus du parti Droit et Justice (PiS) et à 18 autres de la Confédération (extrême-droite), dans l'hémicycle de 460 sièges.