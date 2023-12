Pologne: le gouvernement pro-européen de Tusk obtient la confiance du Parlement

Avant ce vote de confiance, M. Tusk a appelé l'Occident à maintenir son soutien à l'Ukraine et livré un plaidoyer pro-européen, lors d'un discours de politique générale où il a également affiché son souhait d'apaiser un pays profondément divisé.

Composée par la Coalition Civique (KO, centre), la Troisième Voie et La Gauche, la coalition pro-européenne de Donald Tusk dispose de 248 députés, face à 194 élus du parti Droit et Justice (PiS) et à 18 de la Confédération (extrême droite), sur 460 sièges au total.